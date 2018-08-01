فضيحة دولية للحوثيين .. ضحيتها أكثر من 170 قتيل وجريح قدمهم الحوثيون قربانا في الحديدة

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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نفى العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تنفيذ التحالف أي غارات جوية على الحديدة، متهما الحوثيين بالوقوف وراء مقتل مدنيين بالحديدة، الخميس.

وقال المالكي إن "الحوثيين يستهدفون المدنيين في محاولة لاستعطاف الرأي العام الدولي".

حيث أظهرت لقطات بثتها قناة المسيرة الحوثية , لمكان الحادث في بث مباشر إأظهرت بقايا قذائف هاون , زعموا في المسيرة أنها مقذوفات لصورايخ تابعة للتحالف .

الصور التي بثتها المسيرة بمثابة دليل قاطع على ضلوع الحوثيين في تلك الجريمة المروعة , ووقوفهم ورائها .

وأضاف أن "الميليشيات الحوثية هي من نفذت عملية قتل المدنيين في الحديدة"، مؤكدا أن التحالف لم ينفذ أي عمليات في الحديدة، الخميس.

وأعرب المالكي عن استنكار التحالف الشديد لاستهداف المدنيين من قبل الحوثيين.

وقال إن التحالف "يتبع نهجا صارما شفافا يستند إلى قواعد القانون الدولي"، وفقا لما نقله حساب وزارة الخارجية السعودية الرسمي على "تويتر".

وتسبب الحوثيون في قصفهم لمستشفى الثورة بالمدينة وسيارة إسعاف وسوق السمك بميناء الاصطياد، في مقتل 55 شخصا وإصابة 124 آخرين، ونفذ الحوثيون هذه العملية قبيل انعقاد جلسة مجلس الامن بهدف تأجيج الرأي العام ضد التحالف والشرعية بشكل عام .