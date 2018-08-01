عمليات انتقامية تطال قوات أمينة تابعة للأمارات في الجنوب

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قتل أربعة أفراد من قوات الحزام الأمني "التابع لدولة الامارات العربية المتحدة، وأصيب آخرون، في هجوم لتنظيم القاعدة بمنطقة المحفد بمحافظة أبين (جنوب اليمن) في عملية تم تنفيذها في ساعات متأخرة من فرج البارحة .
جاء هذا خلال عملية قام بتنفيذها تنظيم القاعدة ضد الحزام الأمني في محافظة أبين , حيث كان أبرز القتلى في هذه العملية قائد التدخل السريع في قوات الحزام "مسعود لكمح" واخوه مسعود لكمح وعدد من مرافقيهما .
وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الطرفين عقب الجوم العناصر الإرهابية على موقع الحزام الأمني , حيث قتل أيضا شخص من عناصر القاعد وجرح أخرون .
كما نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى عتق العام بشبوة لتلقي العلاجات ونقل أخرون إلى مستشفيات المكلا نظرا لسوء وضعهم الصحي .