هجوم حوثي عنيف بالجوف والجيش الوطني ينتشل 23 جثة ويأسر 3 آخرين

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قتل، الجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، 23 من مسلحي الحوثي وأسر ثلاثة آخرون، خلال معارك مع الجيش الوطني في محافظة الجوف (شمال اليمن).

مصادر عسكرية أكدت لـ«مأرب برس»، إن «قوات الجيش الوطني صدت هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة الهيجة بمديرية المصلوب».

وأوضحت ان «قوات الجيش أفشلت الهجوم، وانتشلت 23 جثة لمسلحين حوثيين، وأسرت ثلاثة آخرين، فيما أصيب جنديان من الجيش».