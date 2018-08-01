هجوم حوثي عنيف بالجوف والجيش الوطني ينتشل 23 جثة ويأسر 3 آخرين

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قتل، الجمعة 3 اغسطس/آب 2018م، 23 من مسلحي الحوثي وأسر ثلاثة آخرون، خلال معارك مع الجيش الوطني في محافظة الجوف (شمال اليمن).
مصادر عسكرية أكدت لـ«مأرب برس»، إن «قوات الجيش الوطني صدت هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة الهيجة بمديرية المصلوب».
وأوضحت ان «قوات الجيش أفشلت الهجوم، وانتشلت 23 جثة لمسلحين حوثيين، وأسرت ثلاثة آخرين، فيما أصيب جنديان من الجيش».