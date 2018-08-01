مأرب تودع الشيخ سعيد بن سهيل... والالاف يشيعونه ... رحيل رجل بحجم وطن

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لعمرك ما الرزية فقد مال ... ولا فرس يموت ولا بعير
ولكن الرزية فقد حر ... يموت لموته خلقٌ كثير
فجعت محافظة مأرب صباح اليوم لفقدانها علم من أعلاها الاجلاء في مجال العالم والأخلاق والسلم الاجتماعي , حيث توفي صباح اليوم الشيخ سعيد عبدالرحمن سهيل أحد أبرز علماء اليمن , ومفتي الديار المأربية .
بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال العالم والتعليم والدعوة .
الشيخ الراحل سعيد سهيل يعتبر أبرز شخصية في محافظة مأرب كانت محل إجماع محلي , وتحظى بتقدير واسع من كل الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية .
غادر الشيخ سهيل وقد تخرج على يدية آلاف الدعاة الشباب , من خلال الدار الخيرية للعلوم الشرعية التي كان مؤسسها ورئيسا لها .
كما لعب الشيخ سعيد سهيل دورا بارزا وحيويا في إخماد النعرات القبلية , وإطفاء الحروب القبلية , والصلح بين فخوذ قبائل مأرب , حتى ما يكاد ينتهي صلح قبلي حتى يسعى في تجديده .
توفي الشيخ سعيد فجر اليوم إثر نوبة قلبية وهو يحضر خطبة الجمعة بعد أدائه صلاة الفجر في جماعة .
هذا وقد شيع جثمان الفقيد عصر اليوم في منطقة الحزمة , وحضر الالاف من أبناء المحافظة وخارجها لصلاة الجنازة وحضور "المقبار" حضر الجنازة جمع من قيادات السلطة المحلية وعدد من وكلاء الوزرات وجمع كبير من المسئولين في المحافظة والدعاة وغيرهم .