«التحالف» يوضح ملابسات «جريمة سوق السمك» ويكشف الجاني

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نفى التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، شن غارات جوية، الخميس 2 اغسطس/آب 2018م، بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).
وفي تصريح صحفي رصده «مأرب برس»، أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إنه «لم تتم أي عمليات للتحالف داخل الحديدة»، مشيرا إلى أن «الميليشيات هي من نفذت عملية قتل المدنيين في الحديدة».
وأوضح أن «التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيات للمدنيين»، لافتا الى ان «التحالف يتبع نهجا صارما شفافا يستند إلى قواعد القانون الدولي، وأنه يتابع أي إدعاءات وإذا كانت هناك أي مسؤولية سيتحملها بشفافية».
يذكر، إن 28 مدنيا بينهم أربع نساء وطفل قتلوا وأصيب العشرات، أمس الخميس، في قصف قيل انه لمقاتلات التحالف استهدف سوق السمك وبوابة مستشفى الثورة بمدينة الحديدة.