التحالف العربي يحمل المليشيات الانقلابية مسؤولية استهداف المدنيين بالحديدة تعرف على ميزانية وزارة الدفاع الامريكية ... هكذا يدار العالم بقوة المال قبل السلاح شرارة الاحتجاجات الإيرانية تصل العاصمة طهران نيمار يلتحق بسان جرمان في الصين قبل الكأس السوبر قوات الشرعية تدحر هجوما للمليشيا في الضالع مليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين غريفيث يكشف عن موعد ومكان مفاوضات السلام اليمنية ويؤكد توصله مع الجهات التي اجتمع بها إلى نتائج "بناءة" بيان هام للكتل البرلمانية بشأن موقف الحكومة من إجراءات التحالف المتعلقة بحماية الملاحة البحرية محمد صلاح يهدي قميصه لعمار.. طفل سوري مصاب بضمور عضلي السبب الحقيقي وراء رفض إيركسون تدريب المنتخب العراقي
أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيات الحوثية هي من تستهدف المدنيين في مدينة الحديدة "شمال غربي اليمن" نافيا أن يكون التحالف يقف وراء هجوم اليوم.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين في الحديدة... نتابع أي ادعاءات، وإذا كانت هناك أي مسؤولية نتحملها بشفافية".
وأضاف العقيد المالكي "التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا يستند إلى قواعد القانون الدولي"، مشددا على أن قواته لم تنفذ أي عمليات داخل الحديدة اليوم.
وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن 52 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون في قصف استهدف مستشفى الحديدة متهمة التحالف العربي بالوقوف وراء الاستهداف