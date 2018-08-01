التحالف العربي يحمل المليشيات الانقلابية مسؤولية استهداف المدنيين بالحديدة

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيات الحوثية هي من تستهدف المدنيين في مدينة الحديدة "شمال غربي اليمن" نافيا أن يكون التحالف يقف وراء هجوم اليوم.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين في الحديدة... نتابع أي ادعاءات، وإذا كانت هناك أي مسؤولية نتحملها بشفافية".

وأضاف العقيد المالكي "التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا يستند إلى قواعد القانون الدولي"، مشددا على أن قواته لم تنفذ أي عمليات داخل الحديدة اليوم.

وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن 52 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون في قصف استهدف مستشفى الحديدة متهمة التحالف العربي بالوقوف وراء الاستهداف