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تعرف على ميزانية وزارة الدفاع الامريكية ... هكذا يدار العالم بقوة المال قبل السلاح

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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وافق الكونغرس الأميركي على موازنة قدرها 716.3 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

ووافق مجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع بغالبية 87 صوتًا مقابل 10، بعد أسبوع واحد من حصوله على 359 صوتًا مقابل 54 في مجلس النواب.

وقال وزير الدفاع جيم ماتيس في بيان "أشعر بالامتنان لتصميم أعضاء الكونغرس، من الحزبين، على تبني قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسي هذا العام".

ويُفرج القانون عن مبلغ 69 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية في كل من: أفغانستان، سورية، العراق، الصومال.

وتتيح الموازنة زيادة 2.6 في المئة على رواتب أفراد القوات المسلحة، ويُتيح صرف عشرات المليارات من أجل الاستثمار في تحديث البحرية والقوات الجوية والصواريخ الأميركية.

  
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