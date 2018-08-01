نيمار يلتحق بسان جرمان في الصين قبل الكأس السوبر قوات الشرعية تدحر هجوما للمليشيا في الضالع مليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين غريفيث يكشف عن موعد ومكان مفاوضات السلام اليمنية ويؤكد توصله مع الجهات التي اجتمع بها إلى نتائج "بناءة" بيان هام للكتل البرلمانية بشأن موقف الحكومة من إجراءات التحالف المتعلقة بحماية الملاحة البحرية محمد صلاح يهدي قميصه لعمار.. طفل سوري مصاب بضمور عضلي السبب الحقيقي وراء رفض إيركسون تدريب المنتخب العراقي لماذا يقوم السويديين بإدخال رقاقات إلكترونية في أجسادهم؟ مقاتلات التحالف تصطاد صيدا ثمينا كيف تتأكَّد أنَّك تحصل على سرعة الإنترنت التي تدفع ثمنها؟
التحق النجم البرازيلي نيمار بفريقه باريس سان جرمان الفرنسي الذي يخوض السبت في شينزين الصينية مباراة الكأس السوبر الفرنسية ضد موناكو.
والتقط أغلى لاعب في العالم الصور مع العاملين في المطار قبل أن يستقبله عشرات المشجعين الذين انتظروه في قاعة الوصول.
ونشرت صور في حساب نيمار على "تويتر" يظهر فيها النجم البرازيلي وهو يوقع للمشجعين قمصان نادييه السابق برشلونة الإسباني والحالي سان جرمان الذي انتقل اليه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، والمنتخب البرازيلي الذي خاض معه تجرية مخيبة في مونديال روسيا 2018 حيث انتهى مشواره في ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2).