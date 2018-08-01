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التجمع اليمني للاصلاح

نيمار يلتحق بسان جرمان في الصين قبل الكأس السوبر

الجمعة 03 أغسطس-آب 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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 التحق النجم البرازيلي نيمار بفريقه باريس سان جرمان الفرنسي الذي يخوض السبت في شينزين الصينية مباراة الكأس السوبر الفرنسية ضد موناكو.

 والتقط أغلى لاعب في العالم الصور مع العاملين في المطار قبل أن يستقبله عشرات المشجعين الذين انتظروه في قاعة الوصول.

 ونشرت صور في حساب نيمار على "تويتر" يظهر فيها النجم البرازيلي وهو يوقع للمشجعين قمصان نادييه السابق برشلونة الإسباني والحالي سان جرمان الذي انتقل اليه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، والمنتخب البرازيلي الذي خاض معه تجرية مخيبة في مونديال روسيا 2018 حيث انتهى مشواره في ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2).

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