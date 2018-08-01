قوات الشرعية تدحر هجوما للمليشيا في الضالع

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أحبطت قوات الجيش الوطني، مساء الخميس2أغسطس/آب2018م، تسللا قامت به مليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقع في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع (جنوب اليمن) .
ونقل موقع الجيش الوطني عن مصادر ميدانية قولها ان معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا عقب محاولة المليشيا التسلل على مواقع في مناطق الحيافي، والاساس، وبيت شرقي، بقطاع يعيس شمالي مديرية مريس.
وبحسب المصدر ذاته فان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت لتلك المحاولات، وأجبرت مجاميع المليشيا على التراجع والفرار .
وأكد المصدر ان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعات المليشيا، في موقعي بيت مدرة ، ونجد القرين بالمديرية ذاتها.