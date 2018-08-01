مليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين

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شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، يوم الخميس 2أغسطس/آب2018م، قصفاً على مخيم للنازحين شرق محافظة صنعاء.
وأفاد مركز صنعاء الإعلامي ان مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة بأطراف وادي حريب بنهم، استهدفت مخيم الخانق للنازحين بعدة قذائف.
وأوضح المركز ان القصف اسفر عن إصابة احدى النازحات بجروح إصابة بليغة نقلت على إثرها الى مستشفى الهيئة بمأرب.
وسبق وأن قصفت مليشيا الحوثي المخيم ذاته 6 مرات سقط فيها قتلى وجرحى من سكان المخيم الكبير بينهم نساء وأطفال.