نيمار يلتحق بسان جرمان في الصين قبل الكأس السوبر قوات الشرعية تدحر هجوما للمليشيا في الضالع مليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين غريفيث يكشف عن موعد ومكان مفاوضات السلام اليمنية ويؤكد توصله مع الجهات التي اجتمع بها إلى نتائج "بناءة" بيان هام للكتل البرلمانية بشأن موقف الحكومة من إجراءات التحالف المتعلقة بحماية الملاحة البحرية محمد صلاح يهدي قميصه لعمار.. طفل سوري مصاب بضمور عضلي السبب الحقيقي وراء رفض إيركسون تدريب المنتخب العراقي لماذا يقوم السويديين بإدخال رقاقات إلكترونية في أجسادهم؟ مقاتلات التحالف تصطاد صيدا ثمينا كيف تتأكَّد أنَّك تحصل على سرعة الإنترنت التي تدفع ثمنها؟
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية للتفاوض في السادس من سبتمبر المقبل في جنيف، مشددا على ضرورة بناء الثقة بين جميع أطراف النزاع.
وقال غريفيث اليوم الخميس، في كلمة له أمام جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن: "اجتماع جنيف المزمع بشأن اليمن سيكون بمثابة فرصة لبحث إطار للمفاوضات وبناء الثقة بين جميع أطراف النزاع في الأزمة اليمنية".
وأضاف غريفيث أن هنالك فرصة لتحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أنه بصدد إجراء مشاورات في المنطقة قبل انعقاد اجتماع جنيف من أجل الدفع باتجاه إيجاد حل للأزمة بعيدا عن الاقتتال، يرضي جميع الأطراف.
وأكد البمعوث الأممي سعيه الدؤوب للوصول لحل سلمي لأزمة ميناء الحديدة، مشيرا إلى أنه توصل مع الجهات التي اجتمع بها إلى نتائج "بناءة" في هذا الصدد
وكالات