بيان هام للكتل البرلمانية بشأن موقف الحكومة من إجراءات التحالف المتعلقة بحماية الملاحة البحرية

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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قالت الكتل البرلمانية لمجلس النواب أنها تتابع بقلق شديد التداعيات الخطيرة جراء استهداف ميليشيات الحوثي المسلحة المدفوعة من إيران لأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والذي يعتبر من أهم الممرات المائية الدولية وآخر هذه الأعمال الإجرامية استهداف ناقلتي النفط للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقبلها للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة وما ترتب على ذلك من توقف الحركة الملاحية والتجارية لعدد من دول العالم.

وأدانت الكتل البرلمانية في بيان صادر عنها اليوم نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ النهج الإرهابي الذي سيتسبب في وقوع كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح جميع دول المنطقة ودوّل العالم

مشيراً إلى أن هذه الاعمال الإرهابية تؤكد أن الإسراع في عملية حسم معركة الساحل الغربي وتحرير محافظة الحديدة وتأمين جميع الموانئ اليمنية في البحر الأحمر هو الخيار الآمن الذي يجب الإسراع فيه وعدم الخضوع لأي ضغوط أو خيارات أخرى .

وأشادت الكتل البرلمانية في بيانها بتضحيات الشعب اليمني وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبعظمة وتضحيات الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة.

وأكدت :"أن أي جهود أو مبادرات لا تؤدي الى إخضاع الميليشات الحوثية الانقلابية للتسليم بالمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ووثيقة الحوار الوطني ومخرجاته المتفق عليها والقرارات الدولية وفِي مقدمتها القرار الدولي 2216 إنما هو نوع من العبث الذي يعطي الانقلابيين فرصة للتمادي والاستمرار في أعمالهم الإجرامية التي تضر بأمن اليمن والإقليم والمنطقة العربية"