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التجمع اليمني للاصلاح

محمد صلاح يهدي قميصه لعمار.. طفل سوري مصاب بضمور عضلي

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات
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عمار طفل سوري بعمر الـ 16 ربيعاً قست عليه الحياة ليتبين أنه مصاب بمرض ضمور عضلي الذي منعه من ممارسة رياضة كرة القدم المفضلة لديه، ولكن مرضه لم يمنعه من أن يحلم بلقاء النجم المصري ونجم فريق ليفربول الملقب بـ "الملك المصري" محمد صلاح.

بمساعدة جمعية "Make A wish" الأمريكية، التي تعنى بتحقيق أحلام الأطفال المصابين بأمراض خطيرة حسب ما ذكر على موقعهم الإلكتروني، عمار كان يحلم دائماً بمقابلة النجم محمد صلاح وقام الأخير بتحقيق أمنيته ونشرت صفحة فريق ليفربول على تويتر فيديو للزيارة التي قام بها محمد صلاح لمقابلة عمار وعائلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

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