بيان هام للكتل البرلمانية بشأن موقف الحكومة من إجراءات التحالف المتعلقة بحماية الملاحة البحرية محمد صلاح يهدي قميصه لعمار.. طفل سوري مصاب بضمور عضلي السبب الحقيقي وراء رفض إيركسون تدريب المنتخب العراقي لماذا يقوم السويديين بإدخال رقاقات إلكترونية في أجسادهم؟ مقاتلات التحالف تصطاد صيدا ثمينا كيف تتأكَّد أنَّك تحصل على سرعة الإنترنت التي تدفع ثمنها؟ هذا ما تم ضبطه بمدينة مأرب بعد أن كان في سياره قادمة من لبنان إلى الانقلابيين بصنعاء رئيسة وزراء نيوزيلندا وضعت مولدها وأنهت إجازتها القصيرة جدا بالخطأ... أبل تعلن خبرا تاريخيا ثلاثة انتصارات وتعادل في افتتاح بطولة اندية صنعاء
عمار طفل سوري بعمر الـ 16 ربيعاً قست عليه الحياة ليتبين أنه مصاب بمرض ضمور عضلي الذي منعه من ممارسة رياضة كرة القدم المفضلة لديه، ولكن مرضه لم يمنعه من أن يحلم بلقاء النجم المصري ونجم فريق ليفربول الملقب بـ "الملك المصري" محمد صلاح.
بمساعدة جمعية "Make A wish" الأمريكية، التي تعنى بتحقيق أحلام الأطفال المصابين بأمراض خطيرة حسب ما ذكر على موقعهم الإلكتروني، عمار كان يحلم دائماً بمقابلة النجم محمد صلاح وقام الأخير بتحقيق أمنيته ونشرت صفحة فريق ليفربول على تويتر فيديو للزيارة التي قام بها محمد صلاح لمقابلة عمار وعائلته في الولايات المتحدة الأمريكية.