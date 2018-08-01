فتاة تعرض 5 ملايين ريال سعودي على اي رجل يتزوج بها ..وهذه هي الأسباب

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في ظاهرة جديدة من نوعها عرضت سيدة أعمال سعودية عبر إحدى وسائل الاعلام مليوناً و330 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل خمسة ملايين ريال، لمن يتزوج منها
وبينت السيدة سبب دفعها لهذا المبلغ قائلة: “إنني في الوقت الحالي أفكر بالزواج، ويعدّ الهاجس الأول بالنسبة لي، والسبب أنني لم أوفق في الاختيار عندما تزوجت في المرة الأولى قبل ثلاثة أعوام، وكان سبب طلاقي أنّ زوجي الأول كان يطمع في مالي. أما الآن فلا يهمني إذا كان زوج المستقبل يبحث عن المال أم لا؛ كل ما يهمني أن يقدر العشرة الزوجية ويمنحني كل واجباتها”.
وأبدت استعدادها لأن تتزوج وتدفع للعريس الجديد مبلغ مليون و330 ألف دولار أمريكي، ولكن بشروط منها أن يسكن في منزلها الخاص، وأن يوافق على كافة شروطها التي ستطلعها على من يرغب بهذا الزواج، وأوضحت أنها تبلغ من العمر 33 عاماً، وتسكن في محافظة جدة،
وطلبت السيدة من يريد التقدم للزواج منها أن يرسل رسالة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويضع فيها رقم هاتفه الشخصي وعمره لكي يتم الاتصال به في حال رغبت بالزواج منه.
الجدير بالذكر أن السيدة السعودية أظهرت مطالبها في وسائل إعلامية سابقاً، وعادت وجددت هذه المطالب الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.