مقاتلات التحالف تصطاد صيدا ثمينا

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أفاد موقع الجيش الوطني أن 2 من خبراء حزب الله اللبناني مصرعهم مع عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مساء الأربعاء 1أغسطس/آب 2018م، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
ونقل الموقع عن رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الثالثة العميد دكتور/ صادق المخلافي ان غارات جوية استهدفت غرفة عمليات خاصة بالمليشيا في منطقة بيت جعبل في جبهة صرواح أدت الى مصرع 2 من خبراء حزب الله مع عدد اخر من عناصر مليشيا الحوثي.
وبحسب المصدر ذاته فان خبراء حزب الله كانوا في مهمة إشراف وتدريب لعناصر مليشيا الحوثي.