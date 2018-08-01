مقاتلات التحالف تصطاد صيدا ثمينا

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أفاد موقع الجيش الوطني أن 2 من خبراء حزب الله اللبناني مصرعهم مع عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مساء الأربعاء 1أغسطس/آب 2018م، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

ونقل الموقع عن رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الثالثة العميد دكتور/ صادق المخلافي ان غارات جوية استهدفت غرفة عمليات خاصة بالمليشيا في منطقة بيت جعبل في جبهة صرواح أدت الى مصرع 2 من خبراء حزب الله مع عدد اخر من عناصر مليشيا الحوثي.

وبحسب المصدر ذاته فان خبراء حزب الله كانوا في مهمة إشراف وتدريب لعناصر مليشيا الحوثي.