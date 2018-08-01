مقاتلات التحالف تصطاد صيدا ثمينا كيف تتأكَّد أنَّك تحصل على سرعة الإنترنت التي تدفع ثمنها؟ هذا ما تم ضبطه بمدينة مأرب بعد أن كان في سياره قادمة من لبنان إلى الانقلابيين بصنعاء رئيسة وزراء نيوزيلندا وضعت مولدها وأنهت إجازتها القصيرة جدا بالخطأ... أبل تعلن خبرا تاريخيا ثلاثة انتصارات وتعادل في افتتاح بطولة اندية صنعاء الإمارات تستحوذ على شركة تصنيع أسلحة فرنسية مسئول في الاتحاد الاوروبي : ملتزمون بدعم اليمن ونتفهم ما تتطرحه الحكومة الشرعية سيطرة الهاشمية السياسية وأنصار عفاش على سفارات اليمن الخارجية .. ملفات في أجندة خالد اليماني .. الدبلوماسية اليمنية إلى اين ؟ الفريق علي محسن يلتقي «عقيد بريطاني» ويفتح معه ملفات «الحرب والسلام» والموقف من المبعوث الاممي
قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن الأجهزة الأجهزة الأمنية في مدينة مأرب، ضبطت شحنة مخدرات كانت مغلفة على شكل "كافيه".
وأوضح الوزير في تغريده له عبر حسابه الرسمي "تويتر" رصدها "مأرب برس" أن التحقيقات كشفت أن "الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للمليشيات الحوثية الإيرانية في العاصمة صنعاء