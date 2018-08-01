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التجمع اليمني للاصلاح

هذا ما تم ضبطه بمدينة مأرب بعد أن كان في سياره قادمة من لبنان إلى الانقلابيين بصنعاء

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس/خاص
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قال وزير الإعلام معمر الإرياني، ‏إن الأجهزة الأجهزة الأمنية في مدينة مأرب، ضبطت شحنة مخدرات كانت مغلفة على شكل "كافيه".

وأوضح الوزير في تغريده له عبر حسابه الرسمي "تويتر" رصدها "مأرب برس" أن التحقيقات كشفت أن "الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للمليشيات الحوثية الإيرانية في العاصمة صنعاء

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