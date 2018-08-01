رئيسة وزراء نيوزيلندا وضعت مولدها وأنهت إجازتها القصيرة جدا

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استأنفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، عملها، بعد إجازة أمومة استغرقت 6 أسابيع بعد ولادة طفلتها "نيف".
واستعادت "أردرن" التي تبلغ 38 عامًا، مهام عملها من القائم بالأعمال وينستون بيترز، والذي توجه إلى سنغافورة لحضور اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بحسب "الألمانية".
ويتحمل شريك رئيسة الوزراء، كلارك جايفورد، والذي يعمل مقدم برامج صيد الأسماك، مسؤولية رعاية الطفلة، بينما تنشغل بشؤون البلاد.
واكتشفت رئيسة الوزراء أنها حامل قبل أقل من أسبوع من أدائها اليمين الدستورية رئيسة للوزراء في أكتوبر الماضي، وأعلن الزوجان نبأ الحمل على الرأي العام في يناير الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد أردرن، ثاني رئيسة للوزراء تضع مولودها أثناء وجودها في السلطة، بعد رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بي نظير بوتو، في عام 1990.