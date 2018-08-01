بالخطأ... أبل تعلن خبرا تاريخيا

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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الخميس، بـ"الخطأ" عما وصفته تقارير إخبارية بـ"الخبر التاريخي غير المسبوق".
وأعلن تطبيق أسهم أبل الشهير "ستوكس" بالخطأ أنه "أول شركة تقنية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار أمريكي".
وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن تطبيق "ستوكس" لم ينتظر إعلان "أبل" الرسمي المرتقب، وأعلنه بصورة مفاجئة.
ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة "أبل" رسميا إلى تريليون دولار، عندما يصل سعر سهمها إلى 206.49 دولار أمريكي، وهو رقم أشارت تقارير إلى أنه لن يستغرق وقتا طويلا حتى تبلغه.
وقفز سعر سهم "أبل"، اليوم إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، ليبلغ سعر السهم حوالي 200.48 دولار أثناء التعاملات.