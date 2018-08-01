رئيس الوزراء يستقبل منتخب اليمن للناشئين المشارك في بطولة غرب أسيا

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أشاد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بالمستوى الجيد الذي قدمه منتخبنا في مباراتهم إمام اليابان في إطار بطولة غرب أسيا المقامة حاليا في الاردن.

وقال خلال استقباله للاعبين اليوم " قدمت مستوى جيد امام المنتخب الياباني الذي يعد احد أقوى المنتخبات الاسيوية .. من ينظر إلى نتيجة الأمس فهو لا يعرف اليابان ولا المستوى المتطور الذي وصلت إليه هذه الدولة في كل المجالات ومنها المجال الرياضي ".

وأضاف " رغم كل الأوضاع الصعبة في اليمن والتي تنعكس على نفسية الجميع الا انكم تقدمون مستوى رائع .. لقد حرصت على اللقاء بكم لان الأمل يأتي من الشباب والناشئين ونأمل تحقق باقي منتخباتنا لمستويات متقدمة ".

واستطرد رئيس الوزراء " عندي إحساس إنكم ستنتصرون وستتقدمون إلى الإمام والمشاركة بحد ذاتها تعتبر نصر كبير كونكم رفعتم اسم اليمن عالياً ".. منوها بجهود الاتحاد العام لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة في تطوير الكرة اليمنية والاهتمام بالمنتخبات الوطنية.

حضر اللقاء وزير الدولة امين العاصمة عبدالغني جميل وسفير اليمن في عمان علي العمراني و وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة حسين الشريف

سبأ.