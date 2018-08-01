ثلاثة انتصارات وتعادل في افتتاح بطولة اندية صنعاء

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-عاصم النهمي

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افتتحت عصر اليوم الخميس بطولة دوري الفئات العمرية لاندية امانة العاصمة صنعاء لكرة القدم ( شباب ، ناشئين ، اشبال براعم ) التي ينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم فرع امانة العاصمة على مدى شهرين بمشاركة الاهلي والوحدة والشعب والعروبة واليرموك و22 مايو والشرطة وازال .

في المباراة الاولى لفئة الشباب حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة شعب صنعاء و22 مايو ، مايو كان السباق بالتهديف عبر لاعبه مروان المضواحي عند الدقيقة 30 وادرك الشعب التعادل عبر مشاري الملحاني من علامة الجزاء عند الدقيقة ال 43 ليحصد كل فريق اول نقطه له في البطولة .

وقلب وحدة صنعاء تاخره امام اليرموك بهدف سجله حسن صالح عند الدقيقه ال50 الى فوز بهدفين سجلهما لاعبه زكريا المرفدي عند الدقيقتين ال73 ، 92 .

وحقق العروبة فوزا متاخرا على حساب نظيره ازال بهدفين دون رد سجلا عبر فؤاد الزبيري وعلي المنتصر 94.

وانهى اهلي صنعاء مهمتة الشرطة بنجاح حيث حقق انتصارا سهلا بهدفين دون مقابل حملا توقيع لاعبه محمد السودي عند الدقيقتين 80 ،91 .

وفي فئة البراعم حقق وحدة صنعاءأ فوزا عريضا على اليرموك أ 5/0 ، اما فريق الوحدة ب فتجاوز اليرموك ب بهدف نظيف .

وفي اللقاء الثاني انتصر شعب صنعاء على مايو 3/1 في الفئة أ لكنه خسر في نفس الوقت امام الفريق ذاته في الفئة ب بهدفين لهدف.

الجمعه افتتاح بطولتي الناشئين والاشبال

وستتواصل منافسات الجولة الاولى اليوم الجمعه من البطولة بافتتاح منافسات فئتي الناشئين (17/16 عاما ) والاشبال ( 15/14 عاما ) حيث سييبدا ناشئو وحدة صنعاء رحلة الدفاع عن لقبهم بمواجهة اليرموك على ملعب الوحدة ، في حين سيلعب شعب صنعاء مع مايو على ملعب الاخير وسيواجه اهلي صنعاء نظيره الشرطه على ملعب الاهلي .

وستتقدم منافسات الناشئين اقامة منافسات الاشبال (15/14عاما ) حيث سيلعب الوحدة مع اليرموك والاهلي مع الشرطة والشعب مع مايو في نفس الملاعب التي ستقام فيها مباريات فئة الناشئين .

وسيكون توقيت مباريات فئتي الشباب والناشئن عند الرابعة عصرا بينما سيكون موعد مباريات الاشبال والبراعم عند الثانية والنصف بعد الظهر .