رئيس الوزراء يستقبل منتخب اليمن للناشئين المشارك في بطولة غرب أسيا ثلاثة انتصارات وتعادل في افتتاح بطولة اندية صنعاء خلال لقائه وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ..السفير الإرياني يثمن مواقف أثيوبيا حيال الأزمة في اليمن الإمارات تستحوذ على شركة تصنيع أسلحة فرنسية مسئول في الاتحاد الاوروبي : ملتزمون بدعم اليمن ونتفهم ما تتطرحه الحكومة الشرعية سيطرة الهاشمية السياسية وأنصار عفاش على سفارات اليمن الخارجية .. ملفات في أجندة خالد اليماني .. الدبلوماسية اليمنية إلى اين ؟ الفريق علي محسن يلتقي «عقيد بريطاني» ويفتح معه ملفات «الحرب والسلام» والموقف من المبعوث الاممي الجيش يفكك عبوة ناسفة تزن نصف طن وزارة الخارجية البريطانية تفاجئ الحوثيين بقرارات تم حسمها .. خطة انتزاع الحديدة منهم وخارطة الطريق القادمة لحل الازمة تفويج اول دفعة من حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة البري بحضرموت.
بحث القائم بأعمال سفارة بلادنا في أديس أبابا، يحيى الارياني، اليوم، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الاثيوبية، هيروت زيمني، أوجه العلاقات الثنائية التي تربط اليمن باثيوبيا .
وخلال اللقاء، ثمن السفير الإرياني مواقف أثيوبيا حيال الأزمة في اليمن .. مستعرضاً الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في اليمن بغية إحلال السلام فيه والتي تصطدم دوما بتعنت الانقلابيين في صنعاء وإصرارهم على المضي قدما في مواصلة الحرب ضد أبناء الشعب اليمني.
وأكد الإرياني أن تحرير ميناء الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الإنقلابية سيسهم في تأمين خط الملاحة الدولية والحد من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للإنقلابيين.
من جانبها أكدت الوزيرة الإثيوبية موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. مشيرة إلى ان بلادها إستقبلت المئات من اليمنيين الذين نزحوا جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.