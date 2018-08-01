خلال لقائه وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ..السفير الإرياني يثمن مواقف أثيوبيا حيال الأزمة في اليمن

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_سبأ

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بحث القائم بأعمال سفارة بلادنا في أديس أبابا، يحيى الارياني، اليوم، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الاثيوبية، هيروت زيمني، أوجه العلاقات الثنائية التي تربط اليمن باثيوبيا .

وخلال اللقاء، ثمن السفير الإرياني مواقف أثيوبيا حيال الأزمة في اليمن .. مستعرضاً الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في اليمن بغية إحلال السلام فيه والتي تصطدم دوما بتعنت الانقلابيين في صنعاء وإصرارهم على المضي قدما في مواصلة الحرب ضد أبناء الشعب اليمني.

وأكد الإرياني أن تحرير ميناء الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الإنقلابية سيسهم في تأمين خط الملاحة الدولية والحد من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للإنقلابيين.

من جانبها أكدت الوزيرة الإثيوبية موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. مشيرة إلى ان بلادها إستقبلت المئات من اليمنيين الذين نزحوا جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.