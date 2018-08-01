مسئول في الاتحاد الاوروبي : ملتزمون بدعم اليمن ونتفهم ما تتطرحه الحكومة الشرعية

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال مسئول في الاتحاد الاوروبي ، اليوم الخميس 2 اغسطس/آب 2018م ان الاتحاد ملتزم بتقديم الدعم لليمن في المجال الإنساني، وكذلك دعم المبعوث الأممي في مهمته.

واشار السيد فرناندو جنتليني مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي الاوروبي خلال لقاء جمعة اليوم ، مع سفير اليمن في بروكسل الى تطلع الاتحاد لعودة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع اليمن.

واستقبل السفير محمد طه مصطفى رئيس بعثة بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي في مبنى السفارة بالعاصمة البلجيكية بروكسل المسئول الاوروبي الذي تسلم مهام منصبه أوائل شهر يوليو الماضي ومعه السيدة روز ماري جيلي مديرة إدارة الجزيرة العربية والعراق.

و تركز الحديث حول الوضع في اليمن واستمرار الميليشيات الانقلابية في تعنتها وعدم قبولها للمبادرة المطروحة من المبعوث الأممي مارتن غريفيثس حول الانسحاب من مدينة الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وتسليم المدينة لقوات الأمن الحكومية.

وأكد السفير التزام الحكومة الشرعية بمبادرات السلام في إطار المرجعيات الثلاث .. منوها إلى تدخل إيران في الشأن الداخلي لليمن من خلال دعم الميليشيات الحوثية الانقلابية بالمال والسلاح والخبراء في المجالين العسكري والسياسي.

كما تطرق إلى تقرير لجنة الخبراء الدولية حول تزويد إيران للميليشيات بالصواريخ وطائرات الدرون.

وقد أعرب المسئول الأوروبي عن تفهمه لما تم طرحه وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم في المجال الإنساني.