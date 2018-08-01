الفريق علي محسن يلتقي «عقيد بريطاني» ويفتح معه ملفات «الحرب والسلام» والموقف من المبعوث الاممي

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- سبأ

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قال نائب الرئيس اليمني ، الفريق علي محسن صالح الاحمر ، اليوم الخميس 2اغسطس/آب 2018م أن موقف الشرعية ثابت فيما يخص مسالة السلام وانهاء الحرب .

واكد الفريق الاحمر الدي التقى اليوم الخميس، القائم بأعمال السفير البريطاني ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية لدى اليمن العقيد مات ستوارس، ان السلام الذي تنشده الحكومة اليمنية يرتكز على ثلاث مرجعيات.

وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري بين اليمن والمملكة المتحدة.

وثمن نائب الرئيس، خلال اللقاء، الدعم والموقف البريطاني المساند للشرعية ولجهود تنفيذ القرارات الأممية، مؤكداً دعم المساعي الأممية المبذولة عبر مبعوثها لليمن مارتن غريفيث وجهوده في تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية.

وأشار الاحمر إلى ما تحرزه قوات الشرعية بدعم التحالف من انتصارات كبيرة في سبيل التحرير وحفظ الأمن والاستقرار والحد من تهديدات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على اليمنيين والأشقاء والملاحة الدولية والممرات المائية.

واكد أن موقف الشرعية ثابت تجاه السلام الدائم المستند للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبه جدد القائم بأعمال السفير البريطاني دعم ومساندة بلاده للشرعية، آملاً أن التوصل إلى حل سلمي تنتهي فيه المأساة والمعاناة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني.