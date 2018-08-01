الجيش يفكك عبوة ناسفة تزن نصف طن

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اعلن الجيش الوطني ان الفرق الهندسية، فككت، اليوم الخميس 2أغسطس/آب عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب اليمن) .
ونقل موقع الجيش الوطني عن المشرف العام على فرق نزع الالغام بمديريتي بيحان وعسيلان العقيد عبدالكريم الهمامي قوله "ان الفرق الهندسية تمكنت صباح اليوم من تفكيك عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي على جانب الخط الاسفلتي الرابط بين بيحان وعتق في منطقة الصفراء جنوبي شرق مديرية عسيلان ".
وبحسب المصدر ذاته فان العبوة تزن 500 كيلو جرام وتعمل بتقنية التفجير عن بُعد، لافتا الى انها تُعد الاكبر حجماً التي تنزعها الفرق الهندسية في مديرية عسيلان .