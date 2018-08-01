وزارة الخارجية البريطانية تفاجئ الحوثيين بقرارات تم حسمها .. خطة انتزاع الحديدة منهم وخارطة الطريق القادمة لحل الازمة

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كشف سفير اليمن في بريطانيا ياسين سعيد نعمان عن لقاء في وزارة الخارجية البريطانية مع الفريق المختص بالشأن اليمني ورئيسه السيد جوناثان وورجان.
وقال السفير نعمان- في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- إنه خلال اللقاء تم التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بما ذلك في خطته لاستعادة الحديدة من أيدي الانقلابين لتوفير فرص العودة الى مفاوضات السلام التي تنهي الحرب، وتطبيق قرارات الحوار الوطني بشأن بناء الدولة اليمنية وحل المشكلات العالقة .
وأشار إلى أن اللقاء الذي عقد يوم أمس الأربعاء أكد على أن قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص الأزمة اليمنية هي خارطة الطريق للحل وأن الخروج عليها بمبادرات أخرى سيقوض العملية برمتها.
ولفت إلى أنه تم الإشادة بدور الحكومة البريطانية ودعمها السياسي والإنساني للشعب اليمني وموقفها الثابت في دعم الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي واستعادة الدولة وحماية أمن المنطقة من أي تدخلات تحت عناوين هدفها تمزيق المجتمعات وإثارة نزعات الصراعات بمختلف أشكالها.