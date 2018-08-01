تفويج اول دفعة من حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة البري بحضرموت.

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دشّن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم، عملية تفويج اول دفعة من حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ ميناء الوديعة البري بحضرموت.
وخلال التدشين اطلع الوكيل التميمي ومعه عدد من المسؤولين على المرافق الصحية والخدمية بالمنفذ التي تم تجهيزها لضمان راحة الحجاج.
وأشاد التميمي في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بجهود الشباب المتطوعين وتفانيهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
الى ذلك أوضح مدير عام منفذ الوديعة مطلق الصيعري أنه تم تفويج 946 حاج وحاجة بعد ان تم استكمال كافة الإجراءات.. مشيرا الى أن الأوضاع في المنفذ تسير بكل سلاسة ومرونة.