محكمة سعودية تقضي بإعدام مقيم يمني كان الوتس آب قاصمة ظهره .. تفاصيل أضرت بالأمن القومي السعودي

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس – الأناضول

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أصدرت محكمة سعودية اليوم الخميس، حكما ابتدائيا "بالقتل تعزيرا" لمقيم يمني، أدين "بالتخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة (جماعة الحوثيين)، وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها".

جاء هذا بحسب ما أفادت صحف محلية من بينها جريدتا "عكاظ" و"الرياض".

وأشارت الصحيفتان إلى أن المتهم أدين "بإرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) إلى بعض قادة وعناصر حركة "التمرد الحوثي" باليمن، تتضمن صورا ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل الحركة الإرهابية".

وبينتا أن ذلك "مقابل حصوله على مبالغ مالية ووعود بالحصول على منصب من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي".

ولفتت الصحيفتان إلى أن الحكم جاء "لتأييده حركة التمرد الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، وخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له".

ولم تقدم الصحيفتان تفاصيل عن هوية اليمني أو مكان توقيفه أو حبسه وتاريخ ذلك، كما لم تقدم تفاصيل عن المرحلة التي ستلي الحكم الابتدائي.

ومنذ 26 مارس / آذار 2015، تقود الرياض تحالفا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.