نائب الرئيس يثمن دعم الأشقاء والأصدقاء المساند للشرعية

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ثمن نائب نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن دعم الأشقاء والأصدقاء والموقف البريطاني المساند للشرعية ولجهود تنفيذ القرارات الأممية.
مؤكداً خلال لقائه اليوم الخميس، القائم بأعمال السفير البريطاني ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية لدى اليمن العقيد مات ستوارس على دعم المساعي الأممية المبذولة عبر مبعوثها لليمن مارتن غريفيث وجهوده في تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية.
وأشار نائب الرئيس إلى ما تحرزه قوات الشرعية بدعم التحالف من انتصارات كبيرة في سبيل التحرير وحفظ الأمن والاستقرار والحد من تهديدات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على اليمنيين والأشقاء والملاحة الدولية والممرات المائية..
مؤكداً أن موقف الشرعية ثابت تجاه السلام الدائم المستند للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
من جانبه جدد القائم بأعمال السفير البريطاني دعم ومساندة بلاده للشرعية، آملاً أن التوصل إلى حل سلمي تنتهي فيه المأساة والمعاناة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني.