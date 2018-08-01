محاولة اغتيال جديدة في عدن والاوقاف تصدر توجيهات لأئمة المساجد

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نجا رئيس نيابة المنصورة، من محاولة اغتيال، اليوم الخميس 2 اغسطس/آب 2018م، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة ان احد المسلحين اطلق النار على رئيس نيابة مديرية المنصورة، القاضي خالد البيتي، وهو في سيارته بالقرب من احد اسواق بيع القات في مديرية دار سعد.
وبحسب المصادر أسفر الهجوم عن إصابة القاضي البيتي في الفخذ وتم نقله الى المستشفى، في حين لاذ المسلح بالفرار .
في ذات السياق دعا مكتب الأوقاف والإرشاد في العاصمة عدن الخميس، أئمة وخطباء مساجد عدن الى تحذير الناس من جرائم القتل والاغتيال .
ونشر مكتب الأوقاف والإرشاد وثيقة على صفحته الرسمية فيسبوك «تدعو الأئمة كأمر طارئ الى التحذير والتوعية من هذه الظاهرة في جميع منابر المساجد ،حيث أن عمليات القتل والاغتيال انتشرت بصورة متكررة في العاصمة عدن.
وتعيش العاصمة المؤقتة عدن حالة من الانفلات الأمني المريع وسط صمت وغياب تام للأجهزة الأمنية فيها، حيث تشهد المدينة حوادث اغتيالات شبه يوميه واعمال ارهابية.