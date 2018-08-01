رئيس دولة يحطم «70سيارة فارهة» - لهذا السبب

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أشرف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على عملية تحطيم أكثر من 70 سيارة فاخرة ودراجة نارية تبلغ قيمتها 5.5 مليون دولار، بواسطة الجرافات في مقاطعة كاجايان الفلبينية.
وحسب البيان الرئاسي فالسيارات والدراجات التي تمّ إتلافها هي وسائل نقل مهربة ويجب التخلص منها، وقد تنوعت بين سيارات لامبورغيني وبورش ومرسيدس بنز، أما أغلب الدراجات النارية فكانت من طراز هارلي ديفيدسون.
وألقى دوتيرتي، بالمناسبة خطابا أكد فيه على ضرورة أن تكون الفلبين مثالا يقتدى به في مجال مكافحة التهريب حيث قال: "من الضروري أن نظهر للعالم أننا نملك مكانًا مناسبًا للاستثمار والأعمال التجارية.