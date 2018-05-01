جرعة في اسعار المشتقات النفطية بمناطق سيطرت الانقلابيين - تعرف على السعر الجديد في اطار تطبيع الحياة..محافظ تعز يشدد على سرعة تجهيز وتأثيث عدد من المرافق والمؤسسات الخدمية بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.. نائب وزير الصناعة يناقش خطة تأهيل القطاع الحكومي مع مؤسسة براجما مجلس الامن يجتمع بشأن اليمن - جلسة مفتوحة ثم مشاورات مغلقة وهولاء ابرز المتحدثين شاهد : «البركاني» يظهر مع «الانسي» متوددا حزب الاصلاح والاخير يرد على دعوته الكونغرس: على السعودية انتهاج الدبلوماسية في اليمن اول رد تركي على العقوبات الامريكية: سيتم الرد بالمثل دون تأخير موقع عبري: بإمكان إيران إغلاق مضيق هرمز خلال 48 ساعة حزب الإصلاح يرحب بدعوة أطلقها سلطان البركاني مأرب : ثلاث مناقصات وستون متنافسا ..
فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية ، اليوم الخميس 2 اغسطس /آب 2018م ، جرعة جديدة في اسعار المشتقات النفطية ،في مناطق سيطرتها.
وقالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن «شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أقرت رفع أسعار البترول، إبتداء من اليوم الخميس، والإبقاء على سعر الديزل كما هو».
وبحسب المصادر فقد أقر الحوثيون رفع أسعار مادة البترول ليصبح سعر« الدبة البترول 20 لتر » بمبلغ 7900، بزيادة 700 ريال، فيما يبقى سعر مادة الديزل كما هو والمحدد بـ 7400 ريال.
يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه المليشيا على عرقلة وصول ناقلات النفط إلى العاصمة صنعاء منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار مساعيها الرامية؛ لإحداث أزمة مشتقات نفطية بصنعاء، وإثارة الهلع لدى المواطنين.
وبحسب مراقبين، فإن الحوثيين يعتزمون تنفيذ هذه الجرعة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى؛ والأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب اليمني، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار العملة، وانقطاع المرتبات للعام الثاني على التوالي.