جرعة في اسعار المشتقات النفطية بمناطق سيطرت الانقلابيين - تعرف على السعر الجديد

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية ، اليوم الخميس 2 اغسطس /آب 2018م ، جرعة جديدة في اسعار المشتقات النفطية ،في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن «شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أقرت رفع أسعار البترول، إبتداء من اليوم الخميس، والإبقاء على سعر الديزل كما هو».

وبحسب المصادر فقد أقر الحوثيون رفع أسعار مادة البترول ليصبح سعر« الدبة البترول 20 لتر » بمبلغ 7900، بزيادة 700 ريال، فيما يبقى سعر مادة الديزل كما هو والمحدد بـ 7400 ريال.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه المليشيا على عرقلة وصول ناقلات النفط إلى العاصمة صنعاء منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار مساعيها الرامية؛ لإحداث أزمة مشتقات نفطية بصنعاء، وإثارة الهلع لدى المواطنين.

وبحسب مراقبين، فإن الحوثيين يعتزمون تنفيذ هذه الجرعة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى؛ والأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب اليمني، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار العملة، وانقطاع المرتبات للعام الثاني على التوالي.