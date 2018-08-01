جرعة في اسعار المشتقات النفطية بمناطق سيطرت الانقلابيين - تعرف على السعر الجديد في اطار تطبيع الحياة..محافظ تعز يشدد على سرعة تجهيز وتأثيث عدد من المرافق والمؤسسات الخدمية بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.. نائب وزير الصناعة يناقش خطة تأهيل القطاع الحكومي مع مؤسسة براجما مجلس الامن يجتمع بشأن اليمن - جلسة مفتوحة ثم مشاورات مغلقة وهولاء ابرز المتحدثين شاهد : «البركاني» يظهر مع «الانسي» متوددا حزب الاصلاح والاخير يرد على دعوته الكونغرس: على السعودية انتهاج الدبلوماسية في اليمن اول رد تركي على العقوبات الامريكية: سيتم الرد بالمثل دون تأخير موقع عبري: بإمكان إيران إغلاق مضيق هرمز خلال 48 ساعة حزب الإصلاح يرحب بدعوة أطلقها سلطان البركاني مأرب : ثلاث مناقصات وستون متنافسا ..
شدد محافظ تعز الدكتور امين محمود على سرعة تجهيز وتأثيث عدد من المرافق والمؤسسات الخدمية المدنية والامنية ذات الاولوية وانتقالها لمقارها الرسمية لممارسة اعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين في اطار تطبيع الحياة في المحافظة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاشرافية العليا لدعم القطاعات الخدمية.. لافتا الى التعامل مع الاسعار الفعلية في المحافظة عند اعداد وثائق المناقصات.
واستعرضت اللجنة تقريرها لشهر يوليو المنصرم ومستوى تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها .
كما استعرضت اللجنة عدد من المذكرات لبعض الجهات والخاصة بتجهيز وتأثيث مقارها والمشاريع التي نفذتها ووافقت عليها حيث وافقت على مواجهة اعمال النظافة واحتياجاتها من المبالغ المعتمدة للصندوق وكذا ترميم سور الاصلاحية المركزية واعتماد موازنة تشغيلية لها ونزلائها وعمل حل عاجل لشبكة الصرف الصحي للاصلاحية.
اضافة الى صرف تكلفة تنفيذ المستشفى الميداني التركي بمستشفى خليفة بالشمايتين.. وتداولت اللجنة مستوى تحصيل الايرادات واسباب تدنيها في بعض المديريات وكيفية معالجتها وفق القوانين واللوائح وبما يضمن الحفاظ على المال العام.