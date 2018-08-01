في اطار تطبيع الحياة..محافظ تعز يشدد على سرعة تجهيز وتأثيث عدد من المرافق والمؤسسات الخدمية

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_سبأ

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شدد محافظ تعز الدكتور امين محمود على سرعة تجهيز وتأثيث عدد من المرافق والمؤسسات الخدمية المدنية والامنية ذات الاولوية وانتقالها لمقارها الرسمية لممارسة اعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين في اطار تطبيع الحياة في المحافظة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاشرافية العليا لدعم القطاعات الخدمية.. لافتا الى التعامل مع الاسعار الفعلية في المحافظة عند اعداد وثائق المناقصات.

واستعرضت اللجنة تقريرها لشهر يوليو المنصرم ومستوى تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها .

كما استعرضت اللجنة عدد من المذكرات لبعض الجهات والخاصة بتجهيز وتأثيث مقارها والمشاريع التي نفذتها ووافقت عليها حيث وافقت على مواجهة اعمال النظافة واحتياجاتها من المبالغ المعتمدة للصندوق وكذا ترميم سور الاصلاحية المركزية واعتماد موازنة تشغيلية لها ونزلائها وعمل حل عاجل لشبكة الصرف الصحي للاصلاحية.

اضافة الى صرف تكلفة تنفيذ المستشفى الميداني التركي بمستشفى خليفة بالشمايتين.. وتداولت اللجنة مستوى تحصيل الايرادات واسباب تدنيها في بعض المديريات وكيفية معالجتها وفق القوانين واللوائح وبما يضمن الحفاظ على المال العام.