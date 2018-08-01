بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.. نائب وزير الصناعة يناقش خطة تأهيل القطاع الحكومي مع مؤسسة براجما

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ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي مؤسسة براغما المتعهد لمشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تنفيذ خطة تدريب وتأهيل القطاع الحكومي في مختلف المجالات التطويرية خلال الفترة القادمة.
واستعرض اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة لتنفيذ الخطط التطويرية ضمن برنامج دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن الممول من الوكالة الامريكية للتنمية، وإمكانية تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاح الهدف لتطوير الإمكانيات في القطاع الحكومي بما يلبي سوق العمل.
وأكد الوالي حرص الوزارة على توفير التسهيلات اللازمة للمنظمة لتنفيذ البرنامج التدريبي والتأهيلي وتسهيل مهامها والتعاون معها لإنجاح الهدف الذي سيخدم قطاعات الوزارة وشريحة كبيرة من المجتمع .
حضر اللقاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف.