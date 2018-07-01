مجلس الامن يجتمع بشأن اليمن - جلسة مفتوحة ثم مشاورات مغلقة وهولاء ابرز المتحدثين

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يعقد مجلس الأمن اليوم الخميس، 2 اغسطس/ آب 2018م جلسة مفتوحة حول اليمن يستمع خلالها أعضاء المجلس إلى المبعوث الخاص مارتن غريفيث .
وسيتحدث المبعوث حول نتائج جهوده وخططه المستقبلية لإيجاد حل سلمي تفاوضي لأزمة اليمن، لا سيما بعد فشل خطته للحديدة.
ويتوقع أن يتحدث في هذه الجلسة المفتوحة إلى جانب غريفيث مدير العمليات في القسم الإنساني للأمم المتحدة عن آخر التطورات حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس الأمن ومن بينهم بريطانيا رئيسة المجلس لهذا الشهر وحاملة القلم في ملف اليمن في المجلس.
على أن تعقد بعد إقفال الجلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس والمبعوث الأممي.