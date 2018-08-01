وقع عبري: بإمكان إيران إغلاق مضيق هرمز خلال 48 ساعة

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رجح موقع إلكتروني إسرائيلي إمكانية إغلاق إيران لمضيق هرمز الملاحي خلال 48 ساعة فقط.
وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري ، أن قوات الحرس الثوري الإيرانية تستعد لأية مواجهات أمنية في الخليج، استعدادا لإغلاق مضيق هرمز الملاحي.
وأفاد الموقع العبري بأن الجيش الإيراني يستعد لإجراء مناورات عسكرية تحاكي إغلاق المضيق خلال 48 ساعة أمام حركة الملاحة الدولية.
وكان قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، قد قال في مؤتمر صحفي، أمس، الثلاثاء "إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مرتبط بتأمين المصالح الإيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته تجاه طهران".