وقع عبري: بإمكان إيران إغلاق مضيق هرمز خلال 48 ساعة

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 153

رجح موقع إلكتروني إسرائيلي إمكانية إغلاق إيران لمضيق هرمز الملاحي خلال 48 ساعة فقط.

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري ، أن قوات الحرس الثوري الإيرانية تستعد لأية مواجهات أمنية في الخليج، استعدادا لإغلاق مضيق هرمز الملاحي.

وأفاد الموقع العبري بأن الجيش الإيراني يستعد لإجراء مناورات عسكرية تحاكي إغلاق المضيق خلال 48 ساعة أمام حركة الملاحة الدولية.

وكان قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، قد قال في مؤتمر صحفي، أمس، الثلاثاء "إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مرتبط بتأمين المصالح الإيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته تجاه طهران".