مأرب : ثلاث مناقصات وستون متنافسا ..

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تم اليوم في مديرية مدينة مأرب، فتح مظاريف العطاءات المقدمة لثلاث مناقصات اعلنت عنها السلطة المحلية في المديرية، في مجالات التربية والمالية والاشغال العامة.
وجرى فتح المظاريف من قبل لجنة المناقصات برئاسة عضو المجلس المحلي بالمديرية منصور راحج، وبحضور ممثلين عن الشركات والمقاولين المتقدمين للمناقصات والبالغ عددهم 60 متنافسا.
وتشمل المناقصات التي تمول من قبل السلطة المحلية بناء 18 فصلا دراسيا لمدارس، الى جانب انشاء 42 فصلا دراسيا متنقلا لمواجهة الازدحام الشديد في مدارس المدينة جراء استيعابها لأعداد تفوق مرات طاقتها الاستيعابية من الطلاب والطالبات النازحين من مختلف محافظات الجمهورية.
كما تشمل المناقصات توريد كرفانات تحصيل موارد مالية في مداخل المدينة، وشراء وتوريد سيارة لمكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية للمتابعة الميدانية للمخلفات في اعمال البناء والبسط العشوائي على الشوارع والمنتنفسات العامة وغيرها.
وفي ختام فتح المظاريف قامت اللجنة بإحالة العطاءات المقدمة الى لجنة التحليل لاستكمال الاجراءات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.