في مفتتح مشواره ..الأحمر اليمني يخسر أمام نظيره الياباني بهدف وحيد

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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خسر منتخب الناشئين الوطني لكرة القدم امام نظيره الياباني بهدف وحيد في مفتتح مشواره في بطولة غرب آسيا الخامسة عشرة للناشئين تحت سن 16 سنه التي جمعت المنتخبين بالعاصمة الأردنية عمان مساء امس الأربعاء .

وتأتي هذه المشارك استعدادا لنهائيات كأس اسيا المقبلة التي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من العشرين من سبتمبر وحتى السابع من أكتوبر القادمين.

وقدم منتخبنا الوطني للناشئين مباراة جيده المستوى بقيادة المدرب الوطني وائل غازي الذي تحمل المسئولية خلفا للمدرب السوري محمد ختام بعد ان أقاله اتحاد كرة القدم أمس .

وبعد ان انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف سجل المنتخب الياباني هدفه في الدقيقة ٦٣ اثر دربكة دفاعية وتسديدة يابانية شقط طريقها الى المرمى بتوقيع المهاجم الياباني ناكانو.

وكان منتخب الأردن المضيف قد سقط في أرضه وأمام جمهوره بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح البطولة التي تقام بنظام الكل من دور واحد.

وإذا تأكدت مشاركة المنتخب العراقي فمن المتوقع ان يلعب في مواجهة منتخبنا بعد غد الجمعة بعد ان كانت أنباء قد تحدثت عن انسحابه بسبب تزوير في أعمار لاعبيه.

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