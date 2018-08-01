مواجهات ضارية في حيران وأسير حوثي يقع في قبضة الجيش

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اندلعت معارك عنيفة ، يوم الأربعاء 1أغسطس/آب2018م، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيران بمحافظة حجة.

ونقل المركز الإعلامي للمنقطة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري تأكيده ان المعارك بين قوات الجيش والمليشيا التي اندلعت فجر الأربعاء، أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا واصابة أخرين.

وأوضح المصدر عن قوات الجيش أسرت أثناء المعارك احد عناصر المليشيا الحوثي .