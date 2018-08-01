الحكومة اليمنية تأيدجهود تحالف دعم الشرعية الهادفه لتأمين الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_سبأ

عدد القراءات 266

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب الإستراتيجية.

جاء ذلك عقب البيان الذي أصدرته قيادة التحالف مساء أمس الأربعاء والذي يقضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع تهديدات المليشيات الحوثية للملاحة الدولية، ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني والتي قد تتسبب في حدوث كارثة بيئية كبرى في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي مخلفة أضرارا مستدامة على السواحل والثروة السمكية والأحياء المائية في المنطقة إضافة الى ما قد يترتب عليه من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي.

و طالبت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، من حيث أن حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليس حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف ، فهي منطقة حيوية للتجارة الدولية تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم.