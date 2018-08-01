تركيا تحتج بشدة على العقوبات الأمريكية بحق وزيرين تركيين مواجهات ضارية في حيران وأسير حوثي يقع في قبضة الجيش الحكومة اليمنية تأيدجهود تحالف دعم الشرعية الهادفه لتأمين الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر بتكتيك جديد.. مشاورات يمنية في «جنيف» مطلع أيلول المقبل قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في مديرية باقم بصعدة وتتقدم نحو هذا الخط الهام مدينة سكنية كويتية لأيتام الحرب في تعز «التحالف» يعلن عن إجراءات اتخذها تخص «باب المندب» والحكومة الشرعية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأمم المتحدة تتوقع خروج السعودية من قائمة الـخمسين الأعلى في العالم ثلاث فتيات روسيات قتلن والدهن بطريقة بشعة غضب تركي واسع على الفنانة التركية الشهيرة عربيا بلميس
أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب الإستراتيجية.
جاء ذلك عقب البيان الذي أصدرته قيادة التحالف مساء أمس الأربعاء والذي يقضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع تهديدات المليشيات الحوثية للملاحة الدولية، ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني والتي قد تتسبب في حدوث كارثة بيئية كبرى في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي مخلفة أضرارا مستدامة على السواحل والثروة السمكية والأحياء المائية في المنطقة إضافة الى ما قد يترتب عليه من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي.
و طالبت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، من حيث أن حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليس حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف ، فهي منطقة حيوية للتجارة الدولية تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم.