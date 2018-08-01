قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في مديرية باقم بصعدة وتتقدم نحو هذا الخط الهام

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حررت قوات الجيش الوطني،مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد مصدر عسكري ،أن أبطال لواء المهام الخاصة حرروا عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة وتحرير سلسلة جبال أبواب الحديد والتقدم نحو الخط الدولي الرابط بين صعدة والمملكة العربية السعودية.