مدينة سكنية كويتية لأيتام الحرب في تعز

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأربعاء 1 أغسطس/آب 2018م، عن انشاء مدينة سكنية لأيتام الحرب في تعز، بتمويل كويتي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» ان «السلطة المحلية بمحافظة تعز وقعت اتفاقا مع جمعية السلام الكويتية، لتمويل انشاء مدينة سكنية لأيتام الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الانقلابية على تعز، على ان تنفذ المشروع جمعية النور الخيرية».

وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، ثمن جهود الأشقاء في دولة الكويت ودعمهم ومساندتهم للشعب اليمني، مؤكدا ان «الكويت ظلت حاضرة في مختلف المراحل التاريخية ، والظروف الصعبة التي تواجه بلادنا».