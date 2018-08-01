«التحالف» يعلن عن إجراءات اتخذها تخص «باب المندب» والحكومة الشرعية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أعلن التحالف العربي، مساء الأربعاء 1 اغسطس/آب 2018م، عن اجراءات اتخذها لتأمين الملاحة الدولية البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، قال التخالف، أن «استمرار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اعمالها العدائية الارهابية واستهدافها للملاحة الدولية سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم».

وأوضح ان «قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييماً لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية».

واضاف: أن «قيادة قوات التحالف وبالتنسيق مع المجتمع الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مقدمتها القرار (2216)، وأن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في جهوده بالتنسيق مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن الاقليمي والدولي والإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي».

من جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها لاجرءات التحالف لحماية الملاحة البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب الإستراتيجية، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية.

وفي بيان نشرته «سبأ»، قالت الخارجية اليمنية ان «حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليس حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف ، فهي منطقة حيوية للتجارة الدولية تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم».