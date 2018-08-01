غضب تركي واسع على الفنانة التركية الشهيرة عربيا بلميس

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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ردّت الممثلة التركية توبا بويوكستون، الشهيرة بدور «لميس» في العالم العربي، على الانتقادات الكثيرة التي تعرّضت لها في اليومين الماضيين، بما في ذلك من عائلتها المقربة، بسبب صورها الأخيرة «غير اللائقة» مع صديقها في مدينة بودروم التركية.

وقالت توبا في منشور على انستغرام: «أعزائي الناس هل تحبون الحكم المسبق كثيرا؟ وهل هذا يحسسكم بانكم أناس أفضل؟ ناجحون أكثر؟ زوج أفضل؟ طفل أفضل؟ أب أفضل؟ أم أهم وأكثر احتراما؟ أم يحسسكم بأنكم بدون ذنب؟ أم تكونون أكثر سعادة في هذه الحياة؟ اذا لطفا استمروا.. أنا أقبل أن أكون مرآة لكم.. محبتي».

وكانت صور جديدة لتوبا مع حبيبها رجل الأعمال التركي أوموت فيرغين، أثارت غضب والديها ومتابعيها الذين اعتبروها «غير لائقة».

وقالت صحيفة Hurriyet التركية إن والدة توبا، هاندان، كانت ترغب في أن تمضي ابنتها عطلتها مع ابنتيها التوأم في منزلها ببودروم، إلا أنها قررت البقاء في الفندق مع أوموت، وهو ما أثار انزعاج والدتها أكثر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاندان كانت ضد هذه العلاقة بين ابنتها توبا وأوموت منذ البداية.

وكان أوموت قد لاحق حبيبته توبا إلى مدينة بودروم الساحلية، ونجح في مصالحتها، وإنهاء الخلافات التي عكرت صفو علاقتهما مؤخراً، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وبدلاً من العودة لإسطنبول لمتابعة أعماله، قرر البقاء معها في إجازتها.

ورصدت عدسات الباباراتزي توبا وأوموت وهما في المنتجع السياحي، حيث نُشرت لهم صوراً عديدة أغضبت والداها واعتبرا أنها تؤثر بصورة توبا أمام ابنتيها.

يُذكر أن علاقة توبا بويوكستون بأوموت بدأت تظهر للعلن بعد أيام على طلاقها من الممثل التركي أنور صايلاك الذي انفصلت عنه في يونيو/حزيران 2017 بعد 6 سنوات زواج، وقد أثمر هذا الزواج عن توأم هما مايا وتوبراك.

وكان مسلسل «جسور والجميلة» آخر أعمال توبا الدرامية، حيث شاركت في بطولته أمام الممثل التركي كيفانج تاتليتوج الشهير في العالم العربي بدور «مهند».