وقفة احتجاجية نسائية أمام منزل وزير الداخلية بعدن

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نظمن أمهات المختطفين، الأربعاء 1 اغسطس/آب 2018م، وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وطالبن المشاركات من «الميسري» بالكشف عن مصير عشرات المخفيين في السجون بمدينة عدن وإطلاق سراحهم وتمكينهم من حقهم الإنساني والقانوني.
وفي بيان لها، وصل «مأرب برس» نسخة منه، قالت رابطة أمهات المختطفين أن «جهوداً سابقة لها أسفرت عن الإفراج عن أكثر من 50 من المخفيين قسرياً، والكشف عن مصير ثلاثة آخرين والسماح لعائلاتهم بالزيارة، لتتوقف بعدها عملية الإفراج عن البقية والكشف عن مصيرهم».