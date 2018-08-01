«التحالف» يدك موقع «دير» الاستراتيجي بالبيضاء

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شنت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء 1 اغسطس/آب 2018ن، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيا الحوثي في محافظة البيضاء (وسط البلاد).
مصادر محلية أفادت بأن «الغارات استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في موقع دير الاستراتيجي، بمنطقة آل عواض، في مديرية نعمان».
وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثي، وتدمير رشاش عيار 14/7.