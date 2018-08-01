«تعز» تلتهم 1400 حوثي بينهم 6 قادة منذ بداية العام الجاري.. تقرير يكشف مكاسب قوات الشرعية خلال 6 أشهر

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

عدد القراءات 340

أفادت احصائية حديثة، بأن خسائر مليشيا الحوثي في محافظة تعز، خلال النصف الاول من العام الجاري تجاوزت 1409 قتيلاً بينهم تسع قيادات ميدانية بارزة فيما أصيب أكثر من 2170 آخرين.

وبحسب الاحصائية الصادرة عن قيادة محور تعز فإن من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو أبو عزام (مشرف المليشيات في مربع القاعدة والذكرة) والقيادي المدعو مجلي حسين مجلي في منطقة شرف العنين، بمديرية جبل حبشي، والقيادي المُكنى بأبو محمد أحد المشرفين الميدانيين شرقي المدينة، والقيادي للمليشيات في مقبنة المدعو علي طربوش والقيادي المدعو أبو طه الغليسي، مشرف المليشيات في الجبهات الشمالية للمدينة.

وسيطرت قوات الجيش الوطني خلال الفترة الماضية وباسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي من السيطرة على جبل العويد الاستراتيجي ووادي الجسر وجبال القصر و البويتر و قرية المغاربة والقلعة و عدد من المواقع المحيطة بجبل الحصن الاستراتيجي بالإضافة إلى تحرير جبل حيد الحمام الاستراتيجي وتلال قاسم و عسيلة و النوبة وتلة الخزان في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز .

وفي مديرية جبل حبشي غرباً احرزت قوات الجيش الوطني تقدما ملحوظا في جبهة العنين وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في منطقة وهر بالعنين، باتجاه منطقة الرمادة المطلة على الخط الرسمي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.

وبالعودة الى الشهور الاولى من العام الجاري حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مناطق سائلة و قرية أبعر و الصرمين وعدد من المواقع التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب شرق مدينة تعز ، كما سيطرت على تلال لوزم باتجاه منطقة عدنة، وجبل الكريفات الاستراتيجي المطل على تلتي السلال و الجعشة وخط الحوبان شرقي المدينة.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة عدد من المواقع في محيط جبل الوعش الاستراتيجي، شمال المدينة .

والى جنوب شرق محافظة تعز تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير أجزاء واسعة من مديرية الصلو جنوب المحافظة وصولاً إلى نقيل مديرية الصلو الرابط بينها وبين مديرية دمنة خدير.

انتصارات كبيرة حققتها قوات الجيش الوطني ، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي ، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة بالأرواح اضافة الى خسائر كبيرة بالعتاد العسكري .

وذكرت احصائية محور تعز ان الخسائر المادية التي تكبدتها مليشيا الانقلابية، جراء المعارك وغارات مقاتلات التحالف هي تدمير ثمانية مخازن أسلحة و ذخائر، وتسع دبابات وثلاث مدرعات نوع bmp ومنصتي إطلاق صواريخ كاتيوشا، و23 مدفع و 17 رشاش، و 59 طقماً عسكرياً.

وتزامنت تلك الانتصارات التي حققها الجيش الوطني مع غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي، استهدفت آليات وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مناطق مختلفة من تعز.

و استهدفت المقاتلات مواقع يتواجد فيها خبراء إيرانيين مختصين في مجال الاتصالات والتجسس، بمبنى إدارة المخبز الآلي، في جولة القصر، شرقي المحافظة، بالإضافة إلى استهداف المقاتلات لمواقع و ثكنات وتعزيزات الإنقلابيين في جبهات متفرقة من تعز.