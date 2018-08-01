انتصارات ساحقة لقوات الشرعية في «الحديدة» والمعارك تشتعل على أطراف مدينة «الدريهمي»

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

عدد القراءات 859

تمكنت القوات المشتركة، الاربعاء 1 اغسطس/آب 2018م، من تحرير أجزاء واسعة من مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وبحسب «سبتمبر نت»، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، فإن «القوات المشتركة تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من مركز مديرية الدريهمب، ابتداء من المنتزه السياحي ومرورا بالمزارع المجاورة لمركز المديرية، وصولا الى اطراف مدينة الدريهمي التي تشهد في الاثناء عملية تمشيط اجزاء منها».

وفي العملية الهجومية تلقت مليشيا الحوثي ضربة موجعة نتيجة سقوط اعداد كبيرة من مقاتليها بين قتيل وجريح بالإضافة الى أسر عدد منهم وفرار الباقين إلى أحياء مدينة الدريهمي لتتحصن بمنازل الأهالي، بحسب الموقع.

ونقل الموقع عن مصادر ميدانية قولها، ان «طيران الأباتشي ساند العملية الهجومية بشكل فعال وقوي بدء من التمهيد الناري للهجوم وقطع خطوط امداد المليشيا وحتى استهداف المواقع الخلفية للمليشيا في أطراف المدينة».

وتواصل القوات المشتركة الموالية للحكومة الشرعية، تقدمها للسيطرة الكاملة على مركز المديرية وتخوض معاركا شرسة في هذه اللحظات في أطراف المدينة.