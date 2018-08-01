الخميس .. انطلاق اكبر تظاهرة كروية للفئات العمرية بصنعاء

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- عاصم النهمي

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تنطلق يوم غدا الخميس بطولة اندية امانة العاصمة للفئات العمرية لكرة القدم بفئاتها الاربع ( شباب - ناشئين - اشبال - براعم ) التي ينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم - فرع امانة العاصمة على مدى شهرين بمشاركة 800 لاعبا يمثلون اندية الاهلي والوحدة والشعب ومايو واليرموك والعروبة والشرطة وازال .

وستقام منافسات البطولة بشكل اسبوعي في ملاعب الاهلي والوحدة والشعب ومايو وبنظام الكل مع الكل من دور واحد .

وستدشن منافسات البطولة عصر الخميس باقامة منافسات فئتي الشباب (18 عام) والبراعم ( 12/ 13 عاما ) حيث سيستهل فريق العروبة حامل لقب نسخة 2015 حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ازال في لقاء صعب سيحتضنه ملعب 22 مايو .

ولن يكون فريق وحدة صنعاء وصيف اخر بطولة نظمها الفرع في مهمة سهلة حيث سيتصدم باليرموك في مباراة ملتهبة على ملعب الوحدة في حده .

وسيكون ملعب شعب صنعاء في مذبح على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الشعب و22 مايو ، بينما سيفتتح اهلي صنعاء مشاركته في البطولة من ملعبه في باب اليمن بمقابلة الشرطة .

وسيسبق اقامة مباريات دوري الشباب افتتاح منافسات بطولة البراعم تحت سن 13 عاما باقامة مواجهتين بين الشعب ومايو على ملعب الشعب واليرموك والوحدة على ملعب الوحدة .

الجمعه افتتاح بطولتي الناشئين والاشبال

وستتواصل منافسات الجولة الاولى من البطولة بافتتاح منافسات فئتي الناشئين (17/16 عاما ) والاشبال ( 15/14 عاما ) حيث سييبدا ناشئو وحدة صنعاء رحلة الدفاع عن لقبهم بمواجهة اليرموك على ملعب الوحدة ، في حين سيلعب شعب صنعاء مع مايو على ملعب الاخير وسيواجه اهلي صنعاء نظيره الشرطه على ملعب الاهلي .

وستتقدم منافسات الناشئين اقامة منافسات الاشبال (15/14عاما ) حيث سيلعب الوحدة مع اليرموك والاهلي مع الشرطة والشعب مع مايو في نفس الملاعب التي ستقام فيها مباريات فئة الناشئين .

وسيكون توقيت مباريات فئتي الشباب والناشئن عند الرابعة عصرا بينما سيكون موعد مباريات الاشبال والبراعم عند الثانية والنصف بعد الظهر .