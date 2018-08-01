الريال اليمني يواصل الانهيار والحكومة تتخذ جملة قرارت لانقاذه.. تعرف على أسعار الصرف

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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واصل الريال اليمني، الأربعاء 1 أغسطس/آب 2018م، انهياره أمام العملات الأجنبية، في الوقت الذي أصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن جملة من القرارات لمنع استمرار الانهيار.

وبحسب صيارفة، في صنعاء وعدن تحدثوا لـ«مأرب برس»، فإن «سعر الدولار مقابل الريال اليمني 520 شراء، و 530 بيع، فيما سعر الريال السعودي 138 شراء، و 140 بيع».

الى ذلك، أجرى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، حزمة من القرارات الهادفة لمنع تدهور الريال، داعيا جميع المواطنين والتجار لعدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية مما يسبب أضرار اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين في كافة أنحاء اليمن.

ونصت قرارات المجلس على «سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدرة20 مليون و428 الف دولار .. كما اقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقا للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 بالمائة».

ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل الى 12 بالمائة ولفترات مختلفة من سنة الى ثلاث سنوات وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمائة وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية.

كما اقر تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة وإغلاق جميع المحلات المخالفة وإحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد البنك المركزي التزامه بتغطية الاعتمادات المستوفاة للشروط للمواد الأساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار والصادرة.

وجدد التأكيد على أن جميع آليات الصرف من الوديعة السعودية أصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر في إطار الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبتعاون وتفاهم مشترك مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.