الريال اليمني يواصل الانهيار والحكومة تتخذ جملة قرارت لانقاذه.. تعرف على أسعار الصرف احلام تثير جدلا بطائرتها العسكرية وترد على الجمهور وكالة أمريكية تكشف عن «مساع إيرانية» لحل أزمة اليمن وتقرير أممي يوضح حقيقة «طائرات الحوثي المسيرة» الكشف عن اتفاق «أمريكي ـ عماني» يخص اليمن الجيش الوطني يباغت المليشيا في جبهات الجوف ويسيطر على هذه المواقع الهامة قوات الشرعية تحرر مواقع هامة في الجوف الحوثيون يقتلون شخصية اجتماعية «بتجريعه السم» والقصة بدأت من المستشفى - تفاصيل الحرب تكبّد الناتج المحلي اليمني 50 مليار دولار تقرير شركة العصر للوساطة المالية حول العملات والأسهم الرئيس هادي مع سفير السعودية يضعان «حجر الاساس» لجملة من المشاريع التنموية في المهرة
جدل كبير أثارته مشاركة #الفنانة_أحلام بمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، وذلك بعد ظهورها وهي داخل طائرة عسكرية تنقلها إلى مدينة البتراء جنوب البلاد من أجل الترويج للسياحة.
وأثار ذلك المشهد عدداً من التساؤلات حول حقيقة الأمر، وهو ما قررت أحلام أن ترد عليه عبر حسابها الرسمي على #تويتر، حيث أكدت أنها من استأجرت الطائرة العسكرية من حسابها الخاص، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستأجر فيها طائرة عسكرية.
وأوضحت أحلام أن سعادتها بتواجدها في بلدها الثاني #الأردن، لا تعادلها سعادة حتى وإن طلب منها أن تذهب إلى "البتراء" سيرا على الأقدام.
وكشفت أحلام عن كونها ستعود إلى "البتراء" مرة أخرى من أجل تصوير الكليب الخاص بألبومها القادم، موجهة الشكر لمن ساندها في هذا الأمر.