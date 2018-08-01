احلام تثير جدلا بطائرتها العسكرية وترد على الجمهور

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 211

جدل كبير أثارته مشاركة #الفنانة_أحلام بمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، وذلك بعد ظهورها وهي داخل طائرة عسكرية تنقلها إلى مدينة البتراء جنوب البلاد من أجل الترويج للسياحة.

وأثار ذلك المشهد عدداً من التساؤلات حول حقيقة الأمر، وهو ما قررت أحلام أن ترد عليه عبر حسابها الرسمي على #تويتر، حيث أكدت أنها من استأجرت الطائرة العسكرية من حسابها الخاص، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستأجر فيها طائرة عسكرية.

وأوضحت أحلام أن سعادتها بتواجدها في بلدها الثاني #الأردن، لا تعادلها سعادة حتى وإن طلب منها أن تذهب إلى "البتراء" سيرا على الأقدام.

وكشفت أحلام عن كونها ستعود إلى "البتراء" مرة أخرى من أجل تصوير الكليب الخاص بألبومها القادم، موجهة الشكر لمن ساندها في هذا الأمر.